РУСАЛ приглашает новокузнечан и гостей города отметить День металлурга вместе

21 июля в Саду Алюминщиков пройдет семейный музыкальный праздник «Сила притяжения». Гостей праздника ждет насыщенная программа с игровыми площадками и развлечениями для детей и взрослых.

На несколько часов территория парка наполнится разнообразными локациями. Для горожан будут работать выставка «Притяжение традиций», детские интерактивы и спортивные активности.

Рекорд силы, творческие проекты, интеллектуальные игры…На фестивале будет столько разнообразных событий, что без перекуса точно не обойтись! В фуд-зоне гости праздника смогут приобрести вкусную и полезную еду от местных производителей. Угоститься сладким, освежающим лимонадом или негазированной минеральной водой смогут все участники фестиваля.

«Сила притяжения» пройдет под яркое музыкальное сопровождение. Перед гостами праздника выступят новокузнецкие творческие коллективы, прозвучат известные композиции от новосибирской кавер-группы «Импульсы» и сеты от DJ. Главным событием вечера станет выступление группы REFLEX (г. Москва).

Встречаемся в Саду Алюминщиков 21 июля в 17:00!

Фото: РУСАЛ