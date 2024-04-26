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РУСАЛ проводит донорскую акцию в шести городах России

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, проводит традиционную благотворительную акцию «День донора» в рамках программы «Помогать просто».

Проект реализуется второй год и направлен на популяризацию и развитие донорства крови, а также донорства костного мозга среди сотрудников РУСАЛа. Акция организована благотворительным фондом РУСАЛа «Центр социальных программ».

В этом году донорские мероприятия уже прошли в четырех российских городах: Москве, Красноярске, Ачинске и Каменске-Уральском. В ближайшее время «День донора» будет организован в Новокузнецке и Волгограде. Акции проводятся совместно с региональными центрами крови преимущественного на базе региональных медицинских центров РУСАЛа.

За два года существования проекта донорами крови стали более 600 сотрудников РУСАЛа, несколько десятков человек вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга.

«Донорство крови – один из самых доступных и важных для общества видов благотворительности. По оценкам медиков в год более 1,5 млн россиян нуждаются в переливании крови. Мы даем возможность своим сотрудникам, сдать кровь в привычной для себя обстановке – в офисах Компании и на производственных площадках. Внутренняя статистика показывает, что после участия в подобных корпоративных акциях, наши коллеги становятся донорами на постоянной основе. Сотрудники РУСАЛа также могут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, необходимого для людей с тяжелыми гематологическими заболеваниями и генетическими нарушениями», –  отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию, член Исполнительного Комитета (Правления) РУСАЛа.

Справка:

Программа «Помогать просто» направлена на развитие корпоративного и городского волонтерства, поддержку незащищенных групп населения через социальные инициативы лидеров городских изменений. Она включает в себя грантовый конкурс для сотрудников «Вдохновляй и действуй», благотворительные и волонтерские события в регионах присутствия РУСАЛа.

 

Фото: РУСАЛ

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kuzbassnews.ru
26/04/2024
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