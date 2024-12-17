РУСАЛ запустил в алюминиевом производстве 16-ю установку газоочистки собственной конструкции

РУСАЛ ввел в эксплуатацию шестнадцатую установку «сухой» очистки газов «СГОУ РУСАЛ». Газоочистка собственной разработки превосходит по техническим характеристикам импортные аналоги, позволяет с высокой эффективностью очищать до нормативных требований отходящие газы и возвращать уловленный материал в дальнейшее производство в качестве сырья. Программа строительства газоочистных установок на алюминиевых заводах является одним из важнейших экологических проектов РУСАЛа.

Установка «сухой» газоочистки «СГОУ РУСАЛ» мощностью до 330 тыс. м3/ч с применением модернизированного рукавного фильтра введена в эксплуатацию на Новокузнецком алюминиевом заводе (НкАЗ).

«Технологию и оборудование для очистки отходящих газов электролизного производства разработали наши собственные проектные и инженерно-технологические институты – «РУСАЛ СибВАМИ» и «РУСАЛ ИТЦ» – в рамках импортозамещения иностранных решений. «СГОУ РУСАЛ» обеспечивают КПД очистки свыше 99,5% как для электролизеров типа «ЭкоСодерберг», так и для электролизеров с обожженными анодами. Они оснащены современными системами автоматизации, менее прихотливы в работе, чем установки иностранных поставщиков, и надежнее функционируют при низких температурах сибирской зимы», – отметил Технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Новая СГОУ стала четвертой для НкАЗа и 16-й, построенной на Братском, Иркутском и Новокузнецком алюминиевых заводах РУСАЛа. Всего на трех этих заводах планируется построить 24 установки. Другие алюминиевые заводы компании оборудованы иностранными установками газоочистки.

«Строительство самых современных газоочистных установок является одним из важнейших природоохранных проектов РУСАЛа. В процессе разработки собственной технологии мы получили два патента, внедрили множество собственных инновационных решений, которые позволили в числе прочего вдвое уменьшить пятно застройки, снизить металлоемкость установки, оптимизировать состав и количество оборудования. Как результат – повышение эффективности и существенное снижение стоимости оборудования относительно конкурирующих иностранных предложений», – рассказал Заместитель технического директора, руководитель проекта «СГОУ РУСАЛ» Вячеслав Григорьев.

Экономия затрат за счет использования собственного решения составил около 1 млрд рублей.

Фото: РУСАЛ