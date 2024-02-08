Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

РУСАЛ зажигает спортивные звезды

Сразу три новокузнецких лыжника - Диана Штыркова, Екатерина Валишевская и Даниил Платов отправятся в Сыктывкар на Первенство России по лыжным гонкам. Подготовиться к участию в престижных соревнованиях им поможет РУСАЛ.

Все они – постоянные участники ежегодного проекта #НаЛыжи, инициированного в свое время общественным деятелем Олегом Дерипаской, направленного на развитие лыжного спорта и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта.

Алюминиевая компания ежегодно проводит в городах своей ответственности «РУСАЛ ФестивAL #НаЛыжи». В Новокузнецке в 2023 году в нем приняли участие порядка 400 спортсменов и болельщиков. Тогда же две юные новокузнечанки Екатерина Осийчук и Елена Внукова представили Кузбасс на межрегиональных соревнованиях РУСАЛа по лыжным гонкам в Красноярске. Девушки вышли на старт вместе с 320 спортсменами из 14 регионов России и завоевали бронзовую и серебряную медали. Отправиться на крупные состязания спортсменкам помог депутат городского совета, директор по связям с общественностью Новокузнецкого алюминиевого завода Антон Василенко.

Главным судьей соревнований #НаЛыжи в Новокузнецке традиционно выступает Виктор Надточий, воспитавший многих знаменитых лыжников.

- Развитие спорта - это важная государственная стратегия, - говорит Виктор Надточий. - Мы рады, что уже скоро в Новокузнецке состоится традиционное масштабное негосударственное мероприятие – РУСАЛ Фестиваль #НаЛыжи. Именно здесь любители смогут пробежать дистанцию вместе со звездочками нашего лыжного спорта.

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

Спорт
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/02/2024
Спорт
Экономика
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus