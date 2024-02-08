РУСАЛ зажигает спортивные звезды

Сразу три новокузнецких лыжника - Диана Штыркова, Екатерина Валишевская и Даниил Платов отправятся в Сыктывкар на Первенство России по лыжным гонкам. Подготовиться к участию в престижных соревнованиях им поможет РУСАЛ.

Все они – постоянные участники ежегодного проекта #НаЛыжи, инициированного в свое время общественным деятелем Олегом Дерипаской, направленного на развитие лыжного спорта и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта.

Алюминиевая компания ежегодно проводит в городах своей ответственности «РУСАЛ ФестивAL #НаЛыжи». В Новокузнецке в 2023 году в нем приняли участие порядка 400 спортсменов и болельщиков. Тогда же две юные новокузнечанки Екатерина Осийчук и Елена Внукова представили Кузбасс на межрегиональных соревнованиях РУСАЛа по лыжным гонкам в Красноярске. Девушки вышли на старт вместе с 320 спортсменами из 14 регионов России и завоевали бронзовую и серебряную медали. Отправиться на крупные состязания спортсменкам помог депутат городского совета, директор по связям с общественностью Новокузнецкого алюминиевого завода Антон Василенко.

Главным судьей соревнований #НаЛыжи в Новокузнецке традиционно выступает Виктор Надточий, воспитавший многих знаменитых лыжников.

- Развитие спорта - это важная государственная стратегия, - говорит Виктор Надточий. - Мы рады, что уже скоро в Новокузнецке состоится традиционное масштабное негосударственное мероприятие – РУСАЛ Фестиваль #НаЛыжи. Именно здесь любители смогут пробежать дистанцию вместе со звездочками нашего лыжного спорта.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа