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Русский музей будет демонстрировать в Кузбассе шедевры из своей коллекции

Соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Кузбасса Илья Середюк и генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова. Ключевым моментом договора значится взаимодействие в части строительства, открытия, оснащения и функционирования филиала Русского музея в городе Кемерово.

«Русский музей станет частью музейно-театрального комплекса. Его специалисты будут заниматься научно-исследовательской и реставрационно-хранительской работой, организовывать выставки и образовательные мероприятия», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Специалисты Русского музея помогут с реставрацией художественных ценностей из коллекций кузбасских музеев. Кроме того, Русский музей будет заниматься образовательной деятельностью, направленной на повышение квалификации профильных специалистов художественных музеев Кузбасса, дополнительным образованием детей и взрослых по тематике музееведения, искусствоведения, истории искусств.

Филиал Русского музея в Кемерове создан в 2019 году. Его деятельность включает реализацию основных направлений музейной деятельности, программ и проектов Русского музея, а также формирование современной культурной среды, внедрение цифровых технологий, создание условий для развития культурно-познавательного туризма.

 

Фото: прес-центр Правительства Кузбасса

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