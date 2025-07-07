С 1 августа Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу увеличивает страховые пенсии работающих пенсионеров

В августе 2025 года пройдет ежегодный перерасчет пенсий. Он коснется тех пенсионеров, кто работал в 2024 году, то есть за кого работодатель перечислял страховые взносы в Отделение СФР по Кузбассу.

Сумма увеличения пенсии зависит от размера заработной платы, которую пенсионер получал в 2024 году. Максимально пенсия может увеличиться на 3 пенсионных коэффициента. Посмотреть заработанный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, заказав ее в личном кабинете на портале госуслуг.

«В Кузбассе перерасчет страховых пенсий затронет более 179 тысяч работающих пенсионеров. Это — получатели пенсий по старости и по инвалидности. Он коснется и получателей пенсий по случаю потери кормильца в случае, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была назначена пенсия, в 2024 году поступили страховые взносы, которые не были учтены при ее назначении. Повышение будет произведено в беззаявительном порядке, обращаться никуда не нужно. Пенсия в новом размере придет в августе по графику», — отметила управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

С января 2025 года региональное Отделение СФР возобновило индексацию пенсий работающих пенсионеров. Теперь пенсии всех получателей страховых пенсий ежегодно увеличиваются на уровень инфляции предыдущего года независимо от того, продолжают они трудиться или нет.

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