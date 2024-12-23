С 1 января 2025 года Отделение СФР по Кемеровской области проиндексирует страховые пенсии работающих пенсионеров региона

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области в 2025 году начнет индексировать размер пенсий работающим пенсионерам. Индексация коснется пенсионеров, которые не прекратили трудовую деятельность.

Повышение будет обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы, но рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.

С 1 января следующего года пенсии работающих пенсионеров подлежат индексации наравне с выплатами неработающих. В настоящее время получить индексацию пенсионер может только после увольнения. С 2025 года все пенсии будут индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет.

Обращаем внимание: индексация будет применяться не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за прошлые периоды трудовой деятельности. Так пенсионеры смогут получить более существенную прибавку в результате индексации.

В чем особенность будущего повышения? Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером. Эта сумма отражена в справке «О назначенных пенсиях и социальных выплатах», которую можно самостоятельно получить на портале госуслуг.

Например, работающий пенсионер получает 19 000 рублей в месяц, а если бы он не работал, то получал бы 33 841 рубль. Предполагаемый коэффициент инфляции за 2024 год, и, следовательно, индексации 1 января 2025 года, составит 7,3%. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 33 841 рубль (то есть с учетом всех индексаций). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 2 470,39 рубля в месяц (7,3% от 33 841 рубля). Итого на руки он будет получать 21 470,39 рубля (19 000 рублей + 2 470,39 рубля). Таким образом, пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год.

Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, ее размер рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы. То есть, повышение выплат гарантировано всем, но только уволившиеся получат еще и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности.

Отметим, что возобновление индексации для работающих пенсионеров в 2025 году также распространяется и на пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Другие пенсионные выплаты и социальные пособия работающим пенсионерам продолжат индексироваться так же, как и раньше. Это относится к государственным и социальным пенсиям, накопительной пенсии и ежемесячной денежной выплате. Все эти выплаты не переставали индексироваться работающим пенсионерам и раньше.

Также у работающих пенсионеров сохранится и августовское повышение выплат. Его Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу проводит ежегодно, оно касается всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в этом году работодатели уплачивали страховые взносы.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, пн-чт – с 8:30 до 17:30, пт – с 8:30 до 16:30).

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Фото: ОСФР