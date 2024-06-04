С начала 2024 года более 2 тысяч жителей Кузбасса получили электронные сертификаты на приобретение технических средств реабилитации

2274 жителя области получили 6329 электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации в 2024 году. На эти цели Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу направило 206,5 млн рублей.

Электронный сертификат — это инструмент, который позволяет мгновенно приобрести необходимые технические средства реабилитации (ТСР) или протезно-ортопедические изделия, рекомендованные гражданам в программе реабилитации и абилитации. В их число входят кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы, ортезы, ортопедическая обувь, трости, абсорбирующее белье и другое.

«По электронному сертификату изделия можно получить в течение 8 дней. При этом закупка по контракту может занять до 3 месяцев. Кроме того, отмечу, что покупать ТСР с помощью электронного сертификата можно в онлайн-магазинах и на крупных маркетплейсах, которые имеют широкую сеть пунктов выдачи», — отметила управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Каждый сертификат содержит данные о виде ТСР и их количестве, максимальную цену единицы ТСР, сроки действия для оплаты. Сейчас по сертификату можно приобрести более 300 различных средств реабилитации, а также индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Социальный фонд России разработал электронный Каталог ТСР (http://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU) для подбора и приобретения специализированных изделий.

Оформить сертификат можно через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах регионального Отделения СФР. У заявителя при этом обязательно должна быть банковская карта платежной системы «МИР».

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам контакт-центра ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу по телефону 8 (800) 200-10-02.

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