С начала 2024 года более 200 жителей Кузбасса получили компенсацию стоимости полиса ОСАГО

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу возместило 50% стоимости полиса ОСАГО 226 жителям региона на общую сумму свыше 955 тысяч рублей.

Компенсацию в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО имеют право получить граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации и абилитации (ИПРА).

Компенсация стоимости полиса ОСАГО предоставляется в течение календарного года на одно транспортное средство. В страховом полисе может быть указано не более трех водителей, включая самого гражданина или его законного представителя.

Выплата назначается автоматически на основании сведений, поступивших из Федерального реестра инвалидов и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Если в информационных системах недостаточно данных, компенсация не будет назначена автоматически. В таком случае нужно подать заявление онлайн через портал госуслуг или прийти в клиентскую службу Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу или в МФЦ с полисом ОСАГО и индивидуальной программой реабилитации, в которой указаны медицинские показания для использования транспортного средства. Обратиться за компенсацией можно в течение всего срока действия полиса.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Реестр инвалидов и ЕГИССО всех необходимых сведений или в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления. Компенсация выплачивается в течение 5 рабочих дней со дня вынесения положительного решения.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете задать их специалистам ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу по телефону регионального контакт-центра: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

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