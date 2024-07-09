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С начала 2024 года более 3,5 тысяч тонн продукции из Республик Казахстан и Кыргызстан успешно прошли фитосанитарный контроль при ввозе на территорию Кузбасса

По итогам 1 полугодия 2024 года инспекторы Россельхознадзора отметили, что основной объём ввезенной на территорию Кузбасса подкарантинной продукции имеет преимущественно казахстанское происхождение.

Так, из Республики Казахстан ввезено 3 459 т плодоовощной и зерновой продукции, номенклатуру которой составили партии с луком репчатым, томатами, капустой, морковью, редькой, кабачками, тыквами, яблоками, огурцами, арбузами, дынями, а также семенами подсолнечника продовольственного и муки пшеничной.

Кроме того, из Киргизии поступило 214 т продукции (морковь, томаты, капуста, клубника, редька, картофель, малина, черешня).

При проведении досмотров импортируемых партий карантинные объекты не выявлены, что стало основанием для оформления соответствующих актов карантинного фитосанитарного контроля, необходимых для дальнейшей реализации продукции.

Общество
kuzbassnews.ru
09/07/2024
Общество
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