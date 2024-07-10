С начала 2024 года под контролем Россельхознадзора импортерами кузбасской лесопродукции стали 10 государств

С января по июнь 2024 года инспекторы Россельхознадзора досмотрели 55 899 кубометров, 1 114 т и 73 единицы лесоматериала, подготовленного для экспорта из Кузбасса. Это более чем на треть превышает объем отгрузок за аналогичный период предыдущего года. Импортерами стали 10 государств, при этом основной объем леса, или 91%, отгружен в Китайскую Народную Республику – 48 250 кубометров и 877 т.

Пиломатериал вывозился из Кемеровской области в Республику Таджикистан – 4 339 кубометров, в Социалистическую Республику Вьетнам – 2 628 кубометров, в Киргизскую Республику – 444 кубометра и 72 единицы, а также в Республику Узбекистан – 110 кубометров. Кроме того, щепа древесная отправлена в Республику Азербайджан в объеме 237 т.

Лесопродукция в качестве крепежного материала в совокупном объеме 128 кубометров экспортирована в Республики Польша, Монголия, Литва, Казахстан. Еще 1 саженец сосны сибирской в качестве подарка был отправлен в Казахстан.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного состояния продукции, предназначенной для отправки на экспорт, инспекторами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию – Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам исследований подтверждено фитосанитарное благополучие, а, следовательно, соответствие всех партий древесины, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров. Всего с начала 2024 года на отгруженную подкарантинную продукцию выдано 1 629 фитосанитарных сертификатов.