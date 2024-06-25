С начала 2024 года в Центрах общения старшего поколения Кемеровской области – Кузбасса прошло более 130 различных мероприятий

Их посетили более 2 тысяч человек.

134 мероприятия прошло с начала 2024 года в Центрах общения старшего поколения Кемеровской области – Кузбасса. Их посетителями стали 2193 человека. Следует отметить, что среди них были не только пенсионеры, но и дети — учащиеся общеобразовательных школ и школ искусств. Для них, а также для их бабушек и дедушек, ко Дню защиты детей в Центрах прошли мастер-классы, на которых у представителей разных поколений была возможность заняться совместным творчеством и пообщаться.

В работе Центров общения старшего поколения, которых в Кемеровской области становится всё больше, с успехом используются онлайн-формы занятий. На одном из вебинаров представитель страховой компании Ольга Курдюмова рассказала пенсионерам о новшествах в оформлении полиса обязательного медицинского страхования. Сейчас активно действуют мошенники, подчеркнула она, которые под предлогом акций по выдаче пластиковых полисов выведывают пароли и другие личные данные. Специалист посоветовала пенсионерам быть крайне внимательными и не делиться персональной информацией с посторонними.

Также продолжается серия онлайн-лекций «Школы активного долголетия», которые проводят специалисты Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. На занятии, посвященном физической активности, гости Центров общения старшего поколения знакомились с приемами самомассажа, вместе с лектором выполняли упражнения на равновесие и делали дыхательную гимнастику. Формат видеосвязи позволяет принимать участие в занятиях посетителям всех Центров общения старшего поколения, организованных на основе клиентских служб ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу.

Партнерами Центров выступают учреждения культуры, образования, медицинские и финансовые организации, общественные объединения. Представители старшего поколения с большим энтузиазмом участвуют в сборе помощи для участников СВО, с удовольствием посещают экскурсии, готовят литературные праздники, делятся садово-огородными хитростями на тематических посиделках.

Центры общения старшего поколения Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу принимают гостей каждый день. Адреса и программа мероприятий размещены на региональной странице сайта СФР (https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/) в разделе «Информация для жителей региона». Приглашаем всех граждан «серебряного» возраста в наши Центры!

Фото: ОСФР