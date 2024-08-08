С начала 2024 года в Кемеровской области 4,6 тысячи женщин получили пособия по беременности и родам

С начала 2024 года пособие по беременности и родам получили 4 620 работающих мам Кузбасса. На эти цели Отделение Социального фонда России по Кемеровской области направило более 894 миллионов рублей.

Выплату могут получить только мамы (в отличие от некоторых других пособий, за которыми могут обращаться и папы). Пособие по беременности и родам трудоустроенной женщине выплачивается единовременно за весь период декретного отпуска. Основание для назначения выплаты — электронный листок нетрудоспособности, который оформляется медицинской организацией на 30-й неделе беременности.

Продолжительность отпуска составляет 140 дней: 70 календарных дней до родов и 70 дней после. При осложненных родах отпуск увеличивается до 156 дней, при многоплодной беременности — до 194 дней. Если женщина усыновляет ребенка в возрасте до трех месяцев, пособие выплачивается до истечения 70 дней со дня рождения ребенка, при усыновлении двух и более детей — до 110 дней.

Размер пособия зависит от среднего заработка женщины за предыдущие два календарных года. Если в эти годы женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, то эти календарные годы по ее заявлению могут быть заменены предшествующими годами при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.

В Кузбассе в 2024 году минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 календарных дней (при неосложненных родах и одноплодной беременности) составляет 115 136 рублей, максимальный — 565 562,2 рубля.

«Для назначения пособия будущей маме нужно обратиться к своему работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по беременности и родам. На основании сведений, поступивших от работодателя, ОСФР проактивно назначает выплату. Срок выплаты пособия не превышает 10 рабочих дней со дня получения необходимых данных», — отметила управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам контакт-центра Отделения СФР по Кемеровской области, позвонив по телефону 8 (800) 200-10-02 (по будням с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, звонок бесплатный).

Консультации можно получить и в официальных группах Отделения СФР по Кемеровской области в соцсетях:

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Фото: ОСФР