С начала 2026 года под контролем Россельхознадзора на территорию Кузбасса ввезено 2257 т плодоовощной продукции

За первые 4 месяца 2026 года на территорию Кузбасса поступило 2258 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Россельхознадзоре.

Объем продукции растительного происхождения, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан. Для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу прошли партии с луком репчатым (1213 т), томатами (329 т), огурцами (190,5 т), яблоками (43,5 т),капустой (88 т) и тыквой (6 т). Из Республики Киргизия ввезена капуста (37 т) и морковь (86 т) и солод (264 т) из Республики Беларусь.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отношении каждой партии подконтрольной Россельхознадзору продукции, карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 107 актов карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.