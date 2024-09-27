С начала года 287 тысяч жителей Кузбасса получили пособия по временной нетрудоспособности

В 2024 году Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу оплатило пособия по временной нетрудоспособности 287 842 жителям области. На эти цели было направлено 9,13 млрд рублей.

С 1 января 2022 года листки нетрудоспособности застрахованным гражданам медорганизации выдают только в электронной форме (ЭЛН). Распечатывать электронный листок нетрудоспособности, а также предъявлять работодателю справки о заработной плате за предыдущие два года для расчета выплаты по больничному больше не нужно. Отделение СФР по Кемеровской области проактивно оповещает работодателя в онлайн-режиме об открытии электронного листка нетрудоспособности на сотрудника и о каждом изменении статуса ЭЛН: открыт, продлен, закрыт, аннулирован.

«В течение трех рабочих дней после закрытия больничного необходимые сведения для расчета пособия поступают от работодателя в региональное Отделение СФР. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному не позднее 10 рабочих дней с момента получения сведений. Отмечу, что работодатель оплачивает первые три дня больничного, региональное Отделение СФР – последующие. В случае ухода за больным членом семьи, при карантине, протезировании, санаторно-курортном лечении пособие выплачивается за счет средств регионального Отделения СФР с первого дня», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Размер пособия зависит от среднего заработка за предыдущие два года и страхового стажа. Если человек трудится менее 5 лет, то выплата составит 60 % среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, 8 и более лет – 100%. Когда уход осуществляется за ребенком до 7 лет включительно, выплата пособия будет в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа.

Напоминаем, что с 1 января 2024 года в Кузбассе максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности равен 4 039,73 рубля в день, минимальный — 822,4 рублям рубля в день.

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, могут получать информацию о своих ЭЛН и об их оплате в личном кабинете.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам контакт-центра: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

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