С января по апрель 2025 года на территорию Кузбасса поступило 2 212 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основной объем продукции, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан (1 777 т). При этом 65% в объеме казахстанских поставок занимают партии с луком репчатым (1 148 т). Кроме того, для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу пересекли партии с морковью (264 т), огурцами (220 т), капустой (127,5 т), и яблоками (17,5 т).

Еще 408 т овощей поступили в регион из Республики Кыргызстан и относились к продуктам «борщевого набора» – это морковь (171 т), лук репчатый (119 т), капуста (79 т), картофель (32 т), свекла (7 т). Также поступили кыргызстанские партии с клубникой (3,5 т), абрикосами сушеными (22 т) и редькой (1,3 т).

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отношении каждой партии подконтрольной Россельхознадзору продукции, карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 97 актов карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.