С начала года почти 300 обращений поступило на рассмотрение в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора

С начала 2024 года зарегистрировано 294 обращения, поступившие для рассмотрения в рамках Федерального закона от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон).

Информация от неравнодушных граждан и коллективов граждан, а также от представителей организаций и учреждений, связанная с необходимостью принятия мер в отношении недобросовестных производителей и других нарушителей законодательства в сфере полномочий Службы, поступала на электронную почту, в электронную приемную Россельхознадзора, а также посредством Платформы обратной связи (ПОС) на Госуслугах и в ходе личного приёма граждан.

В числе проблемных вопросов – нарушения при содержании сельскохозяйственных и зоопарковых животных, а также нарушения ветеринарного законодательства, допускаемые при их содержании; нарушения в работе организаций по производству и реализации подконтрольных товаров, в том числе пищевой продукции и ветеринарных препаратов; нарушения в работе ветеринарных клиник и в работе выставок с животными. Кроме того, внимание жителей подведомственных Сибирскому межрегиональному управлению Россельхознадзора регионов было обращено на факты длительного зарастания и захламления земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также размещения на них несанкционированных свалок твердых коммунальных, животноводческих отходов и т.п.

Стоит отметить, что с наступлением сезона обработок сельскохозяйственных полей в наш адрес стали поступать сообщения о необходимости принятия мер в отношении хозяйствующих субъектов, нарушающих регламенты применения пестицидов и агрохимикатов. В этой связи, в целях предупреждения отравления пчел специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям о необходимости информирования о предстоящей обработке сельхозугодий пчеловодов, владельцев пасек, а также жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 км от границ предстоящих работ. Кроме того, согласно подпункту «б» пункта 15 Правил создания, развития и эксплуатации ФГИС «Сатурн», прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов в системе должна быть обеспечена хозсубъектами, осуществляющими их обращение, в течение 1 дня с момента получения информации об обращении партии пестицидов и агрохимикатов, а также в случае изменения указанной информации. Контроль за информацией об объемах применения химсредств, вносимой во ФГИС «Сатурн» юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляют территориальные управления Россельхознадзора.

Все обращения были надлежащим образом зарегистрированы и далее поступили на рассмотрение с учётом установленных Законом сроков. В настоящее время три четверти обращений находятся в статусе исполненных, что означает направление заявителю ответа о рассмотрении либо о перенаправлении в семидневный срок по компетенции в уполномоченный орган для дальнейшего рассмотрения.

Работа с обращениями находится на постоянном контроле руководства Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, что обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное их рассмотрение.

В целях защиты своих прав можно написать, обратившись письменно по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167, отправив сообщение на почту: [email protected] или посредством Платформы обратной связи (ПОС) на Госуслугах.

Хотим обратить внимание, что Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора приглашает принять участие в нашем опросе, чтобы улучшить качество рассмотрения обращений.