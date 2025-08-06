С января по июль 2025 года на территорию Кузбасса поступило 4 866 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основной объем продукции, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан (4 026 т). При этом 35% в объеме казахстанских поставок занимают партии с луком репчатым (1 408 т). Кроме того, для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу пересекли партии с морковью (264 т), огурцами (613 т), капустой (529 т), томатами (213 т), арбузами (701 т), дынями (280 т) и яблоками (18 т).

Также продукция в объеме 757 т поступила в регион из Республики Кыргызстан. Так, были ввезены продукты «борщевого набора» – это морковь (344 т), лук репчатый (154 т), капуста (90 т), картофель (80 т), свекла (7 т). Еще кыргызстанские партии со свежей ягодой (33 т), абрикосами сушеными (44 т), персиками (2 т) и редькой (3 т).

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в подконтрольной Россельхознадзору продукции карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 240 актов карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.