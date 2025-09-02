С начала года в медицинские учреждения Кузбасса трудоустроились 458 молодых специалистов

В медицинские учреждения Кузбасса с начала года трудоустроились 45 выпускников специалитета, 32 ординатора, 381 специалист со средним медицинским образованием. В общей сложности к работе в государственных медицинских организациях региона приступили 458 молодых специалистов. Решение кадрового вопроса в системе здравоохранения региона — одна из важных составляющих нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.



«Чтобы обеспечить наши больницы кадрами, мы увеличили с 1 до 3 млн рублей региональную выплату для медработников дефицитных специальностей, помогаем ребятам с арендой жилья и оплатой ипотеки. В результате укомплектованность медицинскими кадрами в Кузбассе растет. На сегодняшний день: врачи — 83,12%, средний медперсонал — 89,54%, младший — 82%, сотрудники ФАПов — 95,01%», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.



Глава региона также отметил, что в прошлом году 79 врачей и 25 специалистов среднего медицинского персонала получили региональную выплату как медработники дефицитных специальностей, а с начала 2025 года такой мерой поддержки воспользовались уже 132 врача и 13 специалистов среднего звена.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса