Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

С начала года в медицинские учреждения Кузбасса трудоустроились 458 молодых специалистов

В медицинские учреждения Кузбасса с начала года трудоустроились 45 выпускников специалитета, 32 ординатора, 381 специалист со средним медицинским образованием. В общей сложности к работе в государственных медицинских организациях региона приступили 458 молодых специалистов. Решение кадрового вопроса в системе здравоохранения региона — одна из важных составляющих нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Чтобы обеспечить наши больницы кадрами, мы увеличили с 1 до 3 млн рублей региональную выплату для медработников дефицитных специальностей, помогаем ребятам с арендой жилья и оплатой ипотеки. В результате укомплектованность медицинскими кадрами в Кузбассе растет. На сегодняшний день: врачи — 83,12%, средний медперсонал — 89,54%, младший — 82%, сотрудники ФАПов — 95,01%», — подчеркнул губернатор Илья Середюк. 

Глава региона также отметил, что в прошлом году 79 врачей и 25 специалистов среднего медицинского персонала получили региональную выплату как медработники дефицитных специальностей, а с начала 2025 года такой мерой поддержки воспользовались уже 132 врача и 13 специалистов среднего звена.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Здоровье
Общество
Топ
kuzbassnews.ru
02/09/2025
Здоровье
Общество
Топ
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus