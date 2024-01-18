С января 2024 года семьи начали получать единое пособие в повышенном размере

С нового 2024 года в России вырос прожиточный минимум, влияющий на размер многих социальных выплат, в том числе, единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам. В связи с этим Социальный фонд в январе в беззаявительном порядке повысил семьям размер единого пособия.

По действующим правилам, размер единого пособия для беременных женщин рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения (в Кузбассе он составляет 15 328 рублей), на детей – регионального детского прожиточного минимума (13 844 рубля). В нашем регионе размер единого пособия увеличился и теперь составляет для детей – от 6 922 до 13 844 рублей в месяц, для беременных женщин – от 7 664 до 15 328 рублей в месяц.

Повышенный размер пособия большинство семей начнет получать с 3 февраля. Поскольку эта дата совпадает с выходным днем, то средства будут перечислены родителям раньше. На банковские карты будет перечислена выплата за январь, почта будет разносить деньги с начала месяца до 25 февраля. Напомним, что детские пособия, как правило, приходят семьям в начале каждого месяца и платятся за предыдущий месяц. Семьям, впервые обратившимся за получением единого пособия в январе 2024 года, выплата осуществляется в новом размере уже в январе.

Стоит отметить, что право семьи на выплату единого пособия из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается, поскольку уровень нуждаемости семьи в данной мере социальной поддержки рассчитывается на день обращения за ее предоставлением и затем в течение следующих 12 месяцев, на которые оно установлено, не пересматривается.

Наряду с планом мероприятий в рамках Года семьи, учрежденного указом Президента РФ, продолжается работа по совершенствованию комплекса мер поддержки семей с детьми.

Фото: ОСФР