С января 2025 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу обеспечит граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации двумя способами

С 2025 года граждане с инвалидностью смогут получать технические средства реабилитации за счет бюджета двумя основными способами – в натуральном виде через государственную закупку в Социальном фонде и с помощью электронного сертификата.

При заказе изделия в натуральной форме срок его выдачи будет зависеть от наличия действующего государственного контракта. Если он заключен, обеспечение займет 15 дней или 7 дней – для паллиативных больных.

Электронный сертификат позволяет приобрести техническое средство реабилитации в более короткие сроки. В настоящее время оформление такого сертификата составляет 10 дней, а срок действия — 1 год. Для получения электронного сертификата обязательным условием является наличие действующей карты МИР. Это необходимо для идентификации владельца электронного сертификата в момент оформления покупки и перевода средств из казначейства продавцу.

Также с 1 января вступают в силу изменения в части подачи заявлений в Отделение СФР по Кемеровской области о замене технических средств реабилитации. Теперь документы можно будет подавать за 60 дней до окончания срока эксплуатации текущего изделия или за 60 дней до исчерпания выделенного объёма средств на обеспечение техническими средствами реабилитации, а не по истечении сроков их пользования, как было раньше.

Если технические средства реабилитации были приобретены на собственные средства до конца 2024 года, то Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу в прежнем порядке возместит расходы за самостоятельную покупку.

Подать заявление на получение технического средства реабилитации (в натуральном виде или с помощью электронного сертификата) можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области или в МФЦ.

Фото: ОСФР