С января кузбассовцы начнут получать повышенные выплаты Социального фонда России

Социальный фонд в январе проиндексирует большинство предоставляемых россиянам выплат в соответствии с бюджетом фонда на 2024 год, который президент России Владимир Путин утвердил в конце ноября прошлого года вместе с другими сопутствующими законами. Миллионы пенсионеров, инвалидов и семей с детьми по всей стране получат повышение назначенных выплат.

Прежде всего, с января увеличиваются страховые пенсии неработающих россиян. Согласно подписанному президентом федеральному закону, повышение составит 7,5% вместо ранее планировавшихся 4,6%. Индексация в том числе затронет свыше 27 млн получателей пенсии по старости, чьи выплаты будут в среднем увеличены на 1,6 тыс. рублей в месяц. В результате средний размер пенсии у неработающих пенсионеров вырастет до 23,4 тыс. рублей.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также будут проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим россиянам. Это происходит через увеличение на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента повышается со 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличивается с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.

Согласно утвержденному президентом закону о федеральном бюджете, в январе также повышается прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу предоставляет 5,1 тысячи беременных женщин и родителям 173,2 тысячи детей. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. Напомним, что для определения права на единое пособие применяется размер прожиточного минимума на душу населения, а также комплексная оценка нуждаемости семьи.

В Кузбассе размер пособия беременным женщинам составит, в зависимости от дохода и имущественного положения семьи, 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения или 15328 рублей, 75% или 11496 рублей, 50% или 7664 рубля. Размер пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка составит: 100% от прожиточного минимума на ребенка или 13844 рубля, 75% или 10383 рубля, 50% или 6922 рубля.

Помимо единого пособия также будут повышены и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму. Например, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет или ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. Поддержку государства по этим выплатам сегодня получают родители свыше 1,3 млн детей. Оба пособия предоставляются в сумме одного прожиточного минимума ребенка.

Все повышения в январе Социальный фонд осуществит беззаявительно, поэтому гражданам не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах.

Фото: ОСФР