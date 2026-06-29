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«Самонадеянно думала, что завершит манёвр обгона»: 23-летняя жительница Кузбасса совершила ДТП, в результате которого погиб её отец и пострадали несколько человек

Жительница Тяжинского муниципального округа, управляя автомобилем SKODARAPID, не убедилась в безопасности обгона грузового автомобиля и выехала на полосу встречного движения. Опасный манёвр привёл к столкновению со встречным автомобилем, в результате которого погиб отец виновницы ДТП, а трём пострадавшим обоих автомобилей был причинён тяжкий вред здоровью.

Как следует из материалов уголовного дела, ранним утром 4 января 2026 года 23-летняя жительница пгт.Тяжинский Кемеровской области согласилась отвезти на своём автомобиле SKODA RAPID в областной центр свою двоюродную сестру. С ними поехал и её отец. Недалеко от Мариинска девушка решила совершить обгон грузового автомобиля с прицепом, не убедившись в безопасности опасного манёвра. В итоге произошло столкновение со встречным автомобилем TOYOTA CHASER, в котором ехала семья, проживающая в Красноярском крае.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб отец водителя автомобиля, а её двоюродной сестре был причинён тяжкий вред здоровью. Тяжёлые травмы были причинены также водителю встречного автомобиля и его супруге, находящейся на пассажирском месте рядом с водителем. Двое несовершеннолетних детей, пристёгнутые ремнями безопасности на заднем пассажирском сиденье в автомобиле TOYOTA CHASER, получили менее серьёзные травмы.

Позже при допросе в качестве подозреваемой девушка поясняла, что в тот момент она самонадеянно думала, что успеет завершить манёвр обгона.

Уголовное дело в отношении виновницы дорожно-транспортного происшествия рассматривал Мариинский городской суд Кемеровской области.

В судебном заседании 23-летняя подсудимая полностью признала вину в совершённом преступлении и настаивала на рассмотрении её уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения (без проведения судебного разбирательства).

Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Также она на 2 года лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Одновременно с этим постановлено взыскать в пользу пострадавших водителя автомобиля TOYOTA CHASER и его супруги в счёт возмещения компенсации морального вреда по 600 тысяч рублей каждому.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд

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