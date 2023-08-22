Сборная кузбасской Росгвардии стала призером чемпионата Сибирского округа по мини-футболу

В Новосибирске завершился чемпионат по мини-футболу между спортивными командами региональных управлений Сибирского округа. Сборная кузбасской Росгвардии заняла второе место.

Чемпионат проходил по круговой системе среди 5 команд, представляющих территориальные управления Росгвардии Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей.

В ходе напряженных матчей на стадионе «Динамо» кузбасская команда заняла второе место, уступив росгвардейцам из Алтайского края. Третье место одержала сборная Иркутской области.

На торжественном построении команды победителей и призеров были награждены кубками и грамотами.

Фото: Росгвардия