Сборная Росгвардии из Кузбасса одержала победу в региональных соревнованиях по стрельбе

В областной столице завершились межведомственные соревнования по стрельбе из боевого ручного оружия, организованные областным отделением «Динамо». Команда Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу заняла первое место в командном зачёте, продемонстрировав высокий уровень профессиональной подготовки.

В течение двух дней участники состязались в стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 метров. В турнире приняли сотрудники силовых структур региона, включая команды МВД, ФСБ и института ФСИН.

Росгвардейцы успешно выполнили шесть упражнений, набрав максимальное количество баллов и опередив ближайших конкурентов - представителей МВД. Третье место заняли стрелки из ФСБ.

«Эта победа - результат регулярных тренировок и отличной слаженной работы команды», - отметил капитан сборной Росгвардии.

На церемонии закрытия организаторы наградили победителей медалями и памятными грамотами.

Фото: Росгвардия