Сборная Росгвардии одержала победу на региональных соревнованиях по стрельбе в Кузбассе

В Кемерове завершились соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия в рамках XXVII Спартакиады областного отделения «Динамо» среди силовых структур региона. В турнире приняли участие шесть команд, представляющих правоохранительные ведомства Кузбасса.

На протяжении двух дней участники выполняли упражнения из пистолета на дистанции 25 метров. Программа соревнований включала дисциплины на скорость и точность, различающиеся количеством выстрелов и условиями их выполнения.

Сотрудники Росгвардии продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли призовые места в ряде упражнений. В частности, в упражнении ПБ-15 среди мужчин, предусматривающем серию выстрелов за ограниченное время, первое место занял представитель ОМОН «Оберег». В этой же дисциплине сотрудник территориального управления Росгвардии стал бронзовым призером, а в упражнении ПБ-8 - завоевал серебряную медаль.

Высокие результаты показали и представительницы ведомства. В упражнении ПБ-2 сотрудница СОБР «Символ» заняла второе место. В упражнении ПБ-15 серебряную награду также завоевала сотрудница СОБР «Символ», а бронзу - сотрудница СОБР «Мустаг» из Новокузнецка. В упражнении ПБ-8 представительница СОБР «Мустаг» стала победительницей.

По итогам всех дисциплин сборная Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу заняла первое место в командном зачете, опередив команды МВД и ФСИН.

Победители и призеры соревнований награждены медалями и дипломами.

 

Фото: Росгвардия

05/05/2026
