Сельхозпредприятия Тяжинского округа завершили сев

План ярового посева выполнен на 100 %, сев зерновых и зернобобовых культур – на 89 %, технических культур – на 118 %. Яровыми культурами засеяно 30172 гектара, из них зерновыми и зернобобовыми – 17643 га. Рапсом засеяно 12048 гектаров.

В целом посевная кампания прошла без сбоев и практически в оптимальные сроки, несмотря на обильные осадки. Лидирующие позиции по темпу работ и засеянным площадям у ИП Глава К(Ф)Х Рапана Т. Е. – 7260 гектаров, ИП Глава К(Ф)Х Росликов С. В. – 3300 га, ООО «Усть-Сертинское» – 4501 га.

В настоящее время ведется сев однолетних трав на корм скоту и на зеленый конвейер. Кроме того, хозяйства округа занимаются химической прополкой посевов.