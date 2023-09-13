Семеро жителей Кузбасса незаконно получили право на управление самоходными машинами

Ранее прокуратурой г.Мариинска была проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой выявлено несколько мужчин возрастом от 22 до 46 лет, которые в 2020 году успешно сдали экзамены в инспекции Мариинского района Управления гостехнадзора Кузбасса на право управления самоходными машинами. Экзамены были сданы на основании документов о прохождении обучения управлению такими машинами, после чего они предъявили удостоверения трактористов-машинистов (трактористов) различных категорий. Однако выяснилось, что фактически обязательное обучение они не проходили…

Как следует из материалов судебных дел, ранее прокуратурой г.Мариинска была проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения, в результате которой были выявлены мужчины возрастом от 22 до 46 лет, имеющие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) различных категорий. Эти удостоверения они получили в 2020 году после успешной сдачи экзаменов в инспекции Мариинского района Управления гостехнадзора Кузбасса. А до экзаменов их допустили на основании свидетельств о прохождении обучения управлению самоходными машинами, выданных Мариинским политехническим техникумом. Однако выяснилось, что в техникуме отсутствуют сведения об этих лицах, а свидетельства о прохождении обучения с сериями и номерами, зафиксированные в Управлении гостехнадзора Кузбасса, Мариинский политехнический техникум никогда не выдавал.

Таким образом, эти лица не соответствовали установленным требованиям, так как фактически обучение на право управления самоходными машинами они не проходили, факты прохождения их обучения образовательной организацией в ходе проверки не подтверждены, а свидетельства о прохождении обучения техникумом им не выдавались.

В результате прокурор обратился в суд с требованием признать незаконными выданные якобы Мариинским политехническим техникумом свидетельства о прохождении обучения административными ответчиками, а также прекратить действие их прав на управление самоходными машинами.

В ходе судебных разбирательств отсутствие информации о прохождении обучения этими лицами на право управления самоходными машинами было подтверждено и представителем Мариинского политехнического техникума.

Из всех административных ответчиков четверо в суд не явились, а один подтвердил, что действительно не проходил обучение в Мариинском политехническом техникуме.

При этом двое мужчин возражали против удовлетворения требований прокурора, пытаясь убедить суд, что они действительно проходили обучение, требуемое для получения права на управление самоходными машинами. Однако доказательств этого суду они не представили.

В итоге требования прокурора были удовлетворены, действия прав семерых жителей Кузбасса на управление самоходными машинами – прекращены.

На сегодняшний день три решения из семи ещё не вступили в законную силу. При этом одно из трёх решений было обжаловано: рассмотрение апелляционной жалобы состоится в Кемеровском областном суде 4 октября.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников