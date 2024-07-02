Шахта Большевик Новой Горной УК стала местом проведения пленэра для новокузнецких художников

8 членов Новокузнецкого отделения «Союза художников России» посетили шахту «Большевик», чтобы подготовиться к выставке ко Дню шахтёра.

Посещение добычного участка художниками – это первый этап совместного проекта ООО «Новая Горная УК» и Новокузнецкого художественного музея. Участникам проекта стали восемь признанных мастеров: Петр Павлович Рещиков, Александр Сергеевич Архиповский, Анатолий Иванович Думлер, Андрей Иванович Ковригин, Татьяна Петровна Сухова, Ладислава Александровна Авдеева, Татьяна Анатольевна Никулина, Екатерина Владимировна Чепис. Они создадут серию графических и живописных работ, вдохновившись посещением лавы, проходки и других важных объектов шахты. Полотна станут основой выставки, приуроченной к главному профессиональному празднику горняков.

Художники посетили лаву 29-61 бис, которая расположена на глубине 276-290 метров и имеет непростой характер. Она относится к крутонаклонным лавам, угол падения равен 42 градусам. Шахта «Большевик» — одна из старейших действующих шахт Кузбасса. В этом году она отмечает свой 70-ый день рождения. Выставка станет отличным подарком к юбилею предприятия.

Для всех участников проекта посещение шахты стало первым в жизни. Возможность увидеть своими глазами то, что скрыто под землей от глаз большинства, прикоснуться к шахтерскому труду - уникальны для творческого человека.

Анатолий Иванович Думлер, художник, член Новокузнецкого отделения Союза художниковРоссии:

«Я живу в Кузбассе уже давно, около 40 лет, и среди моих друзей много шахтеров. Когда возникла идея спуститься в шахту, я сразу согласился. Дух захватывает! Поражает героизм людей, которые в этих условиях умеют работать, выполнять свое дело, давать энергию стране. Даже слов не могу подобрать, как я впечатлен. Шахта – это грандиозное сооружение!».

Ладислава Александровна Авдеева, заведующая отделом по научной работе НХМ, преподаватель Кузбасского колледжаискусств:

«Меня поразили люди: они просто светятся в темноте. И по этому свету, ритму полос понимаешь, насколько это пространство не совсем чёрное, насколько оно наполнено людьми, которые здесь помогают нам, страхуют нас, но при этом ещё и выполняют свою работу, оставаясь незаметными».

Фото: пресс-служба "Новая Горная УК"