Шахта «Ольжерасская-новая» отметила 20-летие

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») отметила 20 лет со дня ввода в эксплуатацию шахты «Ольжерасская-Новая».

Самая молодая шахта «Южного Кузбасса» начала работу в 2004 году как шахтоучасток в составе разреза «Ольжерасский». Спустя три года «Ольжерасская-Новая» стала самостоятельным предприятием подземной угледобычи.

Шахту строили по тщательно спланированной инвестиционной программе. Во главу угла был поставлен безопасный и современный подход к угледобыче. К примеру, здесь впервые в Кузбассе и в России внедрили технологию выемки угля с выпуском подкровельной пачки на завальный конвейер, а также обеспечили доставку персонала дизельными локомотивами, а его безопасность – дегазационными и азотными станциями.

«Ольжерасская-Новая» сразу же заявила о себе как о высокопроизводительном предприятии. Первый миллион шахтеры выдали уже через год. Общий объем добычи за 20 лет составил порядка 14 млн тонн угля, проведение горных выработок достигло более 52 тыс. погонных метров. Балансовые запасы шахты составляют около 200 млн тонн угля ценных марок.

На предприятии трудятся четыре сотни человек. «Ольжерассцы» выигрывают конкурсы профмастерства, получают заслуженные награды ко Дню шахтера, побеждают в спортивных состязаниях, принимают активное участие в социальной жизни компании. И, конечно же, продолжают хранить трудовые традиции, заложенные ветеранами.

На торжественном собрании в честь юбилея шахты 30 работников «Ольжерасской-Новой» получили корпоративные и муниципальные, профсоюзные и региональные награды. В том числе серебряные нагрудные знаки «Шахтерская доблесть» и медали «За служение Кузбассу».

«Двадцать лет – это только начало долгого пути перспективной шахты, запасов «Ольжерасской-Новой» хватит еще на несколько поколений угледобытчиков. Приглашаем в дружный коллектив представителей всех основных шахтерских специальностей: проходчиков и ГРОЗов, подземных электрослесарей и горнорабочих», - подытожил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»