Щенок из Кузбасса стал героем проекта Росгвардии

Главное управление Росгвардии по Московской области запустило новый проект под названием «Путь к службе», который посвящён становлению служебной собаки с самого раннего возраста. В центре внимания проекта — трехмесячный щенок бельгийской овчарки малинуа по кличке Сириус родом из Кузбасса.

Младший кинолог ОМОН «Пересвет» заботится о воспитании Сириуса и регулярно делится в аккаунтах Росгвардии в социальных сетях новостями о каждом этапе жизни своего четвероногого напарника.

История Сириуса быстро завоевала популярность, сделав его настоящей звездой. Щенок и его хозяин уже успели стать героями эфиров на подмосковном радио и нескольких телеканалах, привлекая внимание к важной роли служебных собак в Росгвардии.

Фото: Росгвардия