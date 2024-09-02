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Щенок из Кузбасса стал героем проекта Росгвардии

Главное управление Росгвардии по Московской области запустило новый проект под названием «Путь к службе», который посвящён становлению служебной собаки с самого раннего возраста. В центре внимания проекта — трехмесячный щенок бельгийской овчарки малинуа по кличке Сириус родом из Кузбасса.

Младший кинолог ОМОН «Пересвет» заботится о воспитании Сириуса и регулярно делится в аккаунтах Росгвардии в социальных сетях новостями о каждом этапе жизни своего четвероногого напарника.

История Сириуса быстро завоевала популярность, сделав его настоящей звездой. Щенок и его хозяин уже успели стать героями эфиров на подмосковном радио и нескольких телеканалах, привлекая внимание к важной роли служебных собак в Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
02/09/2024
Общество
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