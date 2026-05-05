Шесть слагаемых активного долголетия

С 4 по10 мая в России проходит Неделя здорового долголетия. Пожилой возраст – это период жизни, когда люди сталкиваются с физическими и психологическими изменениями. Однако это не означает, что активность и радость должны исчезнуть. Многочисленные исследования показывают, что 90-летний рубеж чаще перешагивают приверженцы здорового образа жизни, сохранившие активность и социальные связи, рассказала Вера Евстафьева, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Специалист обозначила шесть основных слагаемых здорового долголетия.

Физическая активность

Для хорошего самочувствия обязательна физическая активность: от 150 минут в неделю (при средней интенсивности) и от 75 минут в неделю (при высокой интенсивности). Для сохранения мышечной массы 2 раза в неделю необходимы силовые упражнения нужны. Для лиц старше 65 лет следует добавить упражнения на равновесие с целью профилактики падений. Двигательная активность нормализует кровяное давление, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака, а также укрепляет иммунитет и улучшает эмоциональный фон. Кроме физкультуры, ежедневно ходите пешком в среднем темпе от 30 до 60 минут, по возможности поднимайтесь по лестнице, а не на лифте. Избегайте напряжения позвоночника и поднятия тяжестей.

Правильное питание

Правильное и полноценное питание – это залог здоровья и хорошего самочувствия. Есть следует понемногу, 4-5 раз в день (не более 1700 ккал в день), избегая длительных промежутков голода свыше 4 часов. Утром желателен более основательный завтрак, вечером - самый легкий прием пищи. В рационе должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Увеличить потребление клетчатки за счет овощей, фруктов, хлеба из муки грубого помола, если нет противопоказаний. Минимизировать простые углеводы (сахар, кондитерские изделия, выпечку из муки высшего сорта).

Полноценный качественный сон

Ночной сон на протяжении минимум восьми часов - самая лучшая защитная функция организма и отличное средство от старения. Полноценный сон позволяет восстановиться, улучшить память и внешний вид.

Отказ от вредных привычек – курения и алкоголя.

Поддержание социальных связей и эмоционального благополучия

Очень важно находить радость и удовольствие в каждом дне, сохранять хорошее настроение и оптимистическое отношение к жизни, учиться выходить из стрессовых ситуаций, Участие в общественных мероприятиях, встречи с родными и друзьями, присоединение к группам по интересам позволяют пожилым людям поддерживать социальные связи и чувство принадлежности к чему-то важному. Это работает на снижение уровня стресса и профилактику депрессии и тревожности.

Поиск новых интересов и целей

Необходимо тренировать память и мышление, чередовать работу с периодами расслабления и отдыха. Поиск и выбор новых интересных занятий, решение кроссвордов, головоломок, заучивание стихов, обучение новым навыкам стимулируют мозг, создавая свежие нейронные связи. Пожилой возраст – не только прекрасный повод раскрыть свой творческий потенциал, но и поделиться жизненным опытом и мастерством с другими, а также научиться чему-нибудь новому и интересному.

Фото предоставлено КЦОЗиМП.