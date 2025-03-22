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Школа на 250 мест открылась в Гурьевском округе после модернизации

Капитальный ремонт школы в селе Малая Салаирка Гурьевского муниципального округа проведен впервые с момента постройки — 1971 года. Работы выполнены по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», на ремонт и оснащение из консолидированного бюджета направлено более 204 млн рублей.

Общая площадь двухэтажного здания составляет почти 2 тысячи кв. метров. Строители обновили кровлю, фасад, внутренние помещения, заменили инженерные сети и электропроводку. Теперь школа соответствует всем современным требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Для удобства маломобильных посетителей на входе установлен пандус.

«На базе Малосалаирской школы действует отдельный кадетский корпус-интернат, где учатся юноши и девушки 10-11 классов со всего Кузбасса. Для них обустроили спальные комнаты и зоны для отдыха», — рассказал губернатор Илья Середюк.

В учебном корпусе установлены новые спортивные снаряды, интерактивное и музыкальное оборудование, приобретены современные компьютеры. В кабинетах химии, биологии, информатики и физики размещены цифровые лаборатории, микроскопы, реактивы и другие необходимые приборы. Кабинет иностранного языка оснащен лингафонной техникой. Кроме того, в пищеблоке установлено современное оборудование для обеспечения горячим питанием детей в соответствии со всеми требованиями. Отремонтированы актовый и спортивный залы, медицинский кабинет и библиотека. Приобретены новые учебники, созданы условия для внеурочной деятельности.

На пришкольной территории полностью реконструировали детскую и спортивную площадки. Здесь появилась зона с мягким резиновым покрытием, а также плац для строевой подготовки кадетов и полоса препятствий. Кроме того, оборудована новая площадка для занятий воркаутом, установлены тренажеры и малые архитектурные формы.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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22/03/2025
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