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Школьница из Мариинска стала лауреатом Всероссийского конкурса «Музыкальные расследования»

В заочном конкурсе приняли участие обучающиеся из детских школ искусств Свердловской, Воронежской, Белгородской, Архангельской, Кемеровской областей, Луганской Народной Республики.
Учащаяся детской художественной школы № 10 города Мариинска Ирина Козлова стала лауреатом третьей степени Всероссийского конкурса по музыкальной литературе и истории искусств среди учащихся детских музыкальных школ, детских художественных школ, детских школ искусств и колледжей искусств «Музыкальные расследования».
В номинации «История искусств» Ирина Козлова под руководством преподавателя Марины Григорьевны Подберезиной провела исследование на тему: «Музыка Г. В. Свиридова как дополнение к «суровому стилю» живописи».

Фото: Детская художественная школа № 10 города Мариинска

Культура
Образование
Мариинск
kuzbassnews.ru
27/03/2025
Культура
Образование
Мариинск

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