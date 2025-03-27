Школьница из Мариинска стала лауреатом Всероссийского конкурса «Музыкальные расследования»

В заочном конкурсе приняли участие обучающиеся из детских школ искусств Свердловской, Воронежской, Белгородской, Архангельской, Кемеровской областей, Луганской Народной Республики.

Учащаяся детской художественной школы № 10 города Мариинска Ирина Козлова стала лауреатом третьей степени Всероссийского конкурса по музыкальной литературе и истории искусств среди учащихся детских музыкальных школ, детских художественных школ, детских школ искусств и колледжей искусств «Музыкальные расследования».

В номинации «История искусств» Ирина Козлова под руководством преподавателя Марины Григорьевны Подберезиной провела исследование на тему: «Музыка Г. В. Свиридова как дополнение к «суровому стилю» живописи».

Фото: Детская художественная школа № 10 города Мариинска