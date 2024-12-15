Школьники «Инженерной лиги Кузбасса» предложили комплексные методы обеспечения энергетической эффективности

НОЦ «Кузбасс – Донбасс» совместно с Кузбасским государственным техническим университетом им. Т.Ф. Горбачева провели девятый сезон чемпионата инновационных разработок школьников «Инженерная лига Кузбасса». В этом году за победу боролись 74 команды, объединившие 353 ученика из 18 муниципалитетов региона.



«За пять лет в лиге приняли участие 2 500 школьников из Кузбасса, а также Ставропольского и Алтайского краев, Тульской области и других регионов России. Ребята получают уникальный практический опыт, работая над реальными задачами местных предприятий. Они раскрывают свой потенциал, развивают профессиональные навыки и готовятся к будущей карьере в области инженерии. Этому, к слову, способствует и непосредственное взаимодействие с профессионалами отрасли», — отметил заместитель директора по образовательным проектам НОЦ «Кузбасс – Донбасс», куратор «Инженерной лиги Кузбасса» Евгений Дугинов.



В этом году ребята решали кейс по обеспечению энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса и промышленности. В финале чемпионата 10 команд представили свои инновационные разработки.



Перспективность и качество предложений школьников оценивало жюри, в состав которого вошли представители научного и бизнес-сообщества. По итогам защиты проектов эксперты определили победителей.



Первое место получила команда «СПККНС 6» из Кемерова. Юные инженеры считают необходимым повсеместное внедрение теплых плинтусов «Орион», умной вентиляции, индивидуальных тепловых пунктов и цифровых двойников электросети.



Второе место у команды кемеровчан «Энергетики», которая выступила с идеей создания приложения, имеющего понятный интерфейс и наглядную визуализацию данных о расходах ЖКХ и их стоимости в виде статистики. Это поможет потребителям лучше понимать структуру потребления ресурсов и распределять их более эффективно.



На третьем месте — команда «Сферические кони в вакууме» из Прокопьевска. Ребята предложили ввести перечень государственных мер для поддержки части населения, которая экономит электричество. Например, налоговые льготы, программы лояльности в крупных торговых сетях.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса