Штраф в размере 50 тысяч рублей выплатит житель Кузбасса за кражу рыболовных снастей
Причиной тайного хищения спиннингов, удочек и катушек общей стоимостью 15 тысяч рублей послужил конфликт между обвиняемым и братом владельца рыболовных снастей.
Из материалов уголовного дела следует, что у 46-летнего жителя одного из сёл Мариинского муниципального округа Кузбасса ранее сложились неприязненные отношения с жителем соседней деревни. По этой причине в середине сентября обвиняемый пришёл к дому, где должен был находиться его недруг, чтобы поговорить. Дом был открыт, но внутри никого не оказалось. Увидев в помещении музыкальный центр, злоумышленник в качестве мести вырвал из него провода. Убедившись, что в доме действительно никого нет, он решил уйти. Однако при выходе заметил на веранде рыболовные снасти и похитил их, желая навредить неприятелю.
В результате были украдены спиннинги «Волгаръ», «Пионер II», «Maximus», «Davo», а также удочки «Helius Pole 400», «California» и катушки марок «Cobra CB 440», «Cobra N», «Ecusima» и «Taurus 2000». Но похищенные снасти, как оказалось, принадлежали не самому неприятелю, а его брату. Их стоимость составила 15 тысяч рублей.
Через несколько дней злоумышленник был установлен сотрудниками правоохранительных органов. Он сознался в совершённом преступлении и показал место, куда спрятал рыболовные принадлежности. Похищенное вернули потерпевшему, а в отношении похитителя возбудили уголовное дело о краже.
Мариинский городской суд Кемеровской области признал подсудимого виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Кроме того, осуждённый обязан возместить федеральному бюджету более 16 тысяч рублей в счёт процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката в периоды предварительного расследования и судебного разбирательства.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
Фото: Мариинский городской суд