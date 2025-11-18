Штраф в размере 50 тысяч рублей выплатит житель Кузбасса за кражу рыболовных снастей

Причиной тайного хищения спиннингов, удочек и катушек общей стоимостью 15 тысяч рублей послужил конфликт между обвиняемым и братом владельца рыболовных снастей.

Из материалов уголовного дела следует, что у 46-летнего жителя одного из сёл Мариинского муниципального округа Кузбасса ранее сложились неприязненные отношения с жителем соседней деревни. По этой причине в середине сентября обвиняемый пришёл к дому, где должен был находиться его недруг, чтобы поговорить. Дом был открыт, но внутри никого не оказалось. Увидев в помещении музыкальный центр, злоумышленник в качестве мести вырвал из него провода. Убедившись, что в доме действительно никого нет, он решил уйти. Однако при выходе заметил на веранде рыболовные снасти и похитил их, желая навредить неприятелю.

В результате были украдены спиннинги «Волгаръ», «Пионер II», «Maximus», «Davo», а также удочки «Helius Pole 400», «California» и катушки марок «Cobra CB 440», «Cobra N», «Ecusima» и «Taurus 2000». Но похищенные снасти, как оказалось, принадлежали не самому неприятелю, а его брату. Их стоимость составила 15 тысяч рублей.

Через несколько дней злоумышленник был установлен сотрудниками правоохранительных органов. Он сознался в совершённом преступлении и показал место, куда спрятал рыболовные принадлежности. Похищенное вернули потерпевшему, а в отношении похитителя возбудили уголовное дело о краже.

Мариинский городской суд Кемеровской области признал подсудимого виновным в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, осуждённый обязан возместить федеральному бюджету более 16 тысяч рублей в счёт процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката в периоды предварительного расследования и судебного разбирательства.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд