Штрафы за незаконное использование пестицидов и агрохимикатов могут увеличить

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует всех заинтересованных лиц о том, что на рассмотрение Госдумы поступил законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь причинение вреда окружающей среде. Если поправки в ст. 8.3 КоАП РФ примут, то гражданам будет грозить штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб.; должностным лицам – от 30 тыс. до 40 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям – от 50 тыс. до 60 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; организациям – от 250 тыс. до 350 тыс. руб. и также приостановка деятельности до 90 дней.

Повторное нарушение, совершенное в течение года, обойдется еще дороже: гражданам – от 3 тыс. до 4 тыс. руб.; должностным лицам – от 40 тыс. до 50 тыс. руб., предпринимателям – от 60 тыс. до 70 тыс. руб.; организациям – от 350 тыс. до 450 тыс. руб.

Как отмечают общественные организации пчеловодов и представители Россельхознадзора, которые выступили инициаторами поправок 1, существующие штрафы не пересматривались с 2007 года и являются несоразмерно низкими по сравнению с тяжестью последствий от таких нарушений. Сейчас граждан за них штрафуют в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностных лиц – от 2 тыс. до 5 тыс. руб., организации – от 10 тыс. до 100 тыс. руб. О масштабе проблемы говорит тот факт, что за последние годы количество погибших от отравления пестицидами пчелиных семей неуклонно растет. Это наносит вред не только окружающей среде, но и является потенциальной угрозой для здоровья и жизни людей. Так, из-за несоблюдения норм применения гербицидов в России ежегодно умирает 14 тыс. человек, а в 700 тыс. случаев пестициды являются причиной серьезных заболеваний.