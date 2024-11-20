Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает о ветеринарных и фитосанитарных требованиях, действующих при авиаперевозках

В связи со стартом в ноябре 2024 года прямых авиарейсов из Новокузнецкого аэропорта Спиченково в аэропорт Утапао, расположенный в Паттайе (Королевство Таиланд), с периодом действия до 26 марта 2025 года включительно, Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает авиапассажирам о действующих обязательных к соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требованиях.

В пункте пропуска аэропорта Спиченково основными задачами инспекторского состава ведомства являются контроль за ввозом на территорию Российской Федерации продукции высокого фитосанитарного риска, охрана от заноса заразных болезней животных из иностранных государств, а также контроль за соблюдением требований при перевозках подконтрольных грузов, в том числе:

— животных всех видов (домашних, декоративных, диких животных, птиц, рыб, грызунов и др.)

— продуктов животного происхождения (мясо и мясопродукты (колбасные изделия, полуфабрикаты и прочие), рыбы и рыбопродукты, икра, яйцо);

— сырья животного происхождения (охотничьи трофеи, чучела, шкуры, шерсть и др.);

— семенного материала;

— посадочного материала;

– продукции растительного происхождения.

Так, например, перемещение грузов, подлежащих ветеринарному контролю, осуществляется в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов. А на товары, отнесенные к охраняемым объектам животного мира, требуется разрешение СИТЕС на их вывоз с территории Российской Федерации.

Перед оформлением документа на питомца можно ознакомиться с информацией интерактивного справочника по правилам некоммерческой перевозки домашних животных (собак и кошек) по ссылке.

Обращаем Ваше внимание, что для въезда питомца в Таиланд следует заранее получить разрешение Ветеринарной инспекции Таиланда. Требования к заблаговременному получению разрешения на ввоз животных в Таиланд опубликованы на сайте Консульства Таиланда в России. Разрешение выдается сроком на 60 дней: вы можете въезжать с питомцем в Таиланд в любое время в течение срока действия разрешения без ограничения срока нахождения питомца в Таиланде, оно является пропуском животного в Таиланд и после пересечения границы питомец может находится в Таиланде неограниченное время.

Если у Вашего питомца нет ветеринарного паспорта и не проводились прививки, Вам следует обратиться в ветеринарную клинику, чтобы вакцинировать питомца не менее чем за 21 день до даты оформления ветеринарных документов. У собак и кошек должен быть установлен идентификационный чип.

Если у питомца уже есть ветеринарный паспорт и вакцинация проведена, Вам следует удостовериться, что питомцу установлен чип и проведена вакцинация от заболеваний согласно требованиям Ветеринарного контроля Таиланда.

Перед получением экспортного сертификата посетите ветеринарную клинику со своим питомцем, чтобы убедиться в том, что все прививки Вашего питомца сделаны в полном объёме, проведены все необходимые противопаразитарные обработки. Затем ветеринарный врач проводит клинический осмотр животного.

Оформить экспортные документы на животное можно по ветеринарному свидетельству формы 1 или ветеринарной справке формы 4, которые оформляются в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии компонент «Меркурий» государственным ветеринарным специалистом в государственной ветеринарной клинике.

После посещения государственной ветеринарной клиники владелец животного имеет возможность самостоятельно оформить заявку на получение экспортного ветеринарного сертификата в режиме онлайн по ссылке: https://ecert.vetrf.ru/pets/export/application/create или обратиться за помощью к ветеринарному специалисту в ветеринарной клинике, где проводится клинический осмотр животного. Оформление данной заявки значительно ускорит оформление экспортного сертификата на Ваше животное.

После прибытия в Таиланд вам следует направиться в офис ветеринарного контроля, который находится в здании аэропорта прибытия. После проверки документов путешественника и разрешения на ввоз животного в Таиланд вы покидаете аэропорт вместе со своим питомцем.

При вылете обратно владельцу животного необходимо за 2-5 дней до вылета из Таиланда получить ветеринарный сертификат, свидетельствующий о готовности животного к перелету.

Сертификат потребуется при регистрации на рейс вылета из Таиланда и по прибытии в аэропорт назначения.

В отношении подкарантинной продукции специалисты Россельхознадзора уведомляют российских граждан, планирующих путешествие за пределы России, что на привозимых из других стран растениях, цветах, фруктах и семенах могут присутствовать карантинные для Российской Федерации вредители и возбудители болезней. Согласно ч. 7 ст. 22 Федерального закона «О карантине растений» на территорию Российской Федерации в ручной клади и багаже пассажиров разрешен ввоз без оформления фитосанитарного сертификата не более 5 кг продукции растительного происхождения (фруктов, овощей, ягод, орехов, сухофруктов). При этом запрещен ввоз в любом объеме без фитосанитарного сертификата:

— семенного материала;

— посадочного материала;

— клубней картофеля.

Для провоза подкарантинной продукции необходимо заблаговременно оформить фитосанитарный сертификат в той стране, где она была приобретена.