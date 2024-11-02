Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора продолжает работу с хозсубъектами, ведущими деятельность во ФГИС «Сатурн»

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора продолжают работу по регистрации во ФГИС «Сатурн» хозяйствующих субъектов, осуществляющих или планирующих обращение пестицидов и агрохимикатов.

В настоящее время в ней зарегистрированы 1 021 новосибирский, 497 кемеровских и 140 томских представителей отрасли, а общее количество площадок, на которых ведется такая работа, достигло 23 264.

Стоит отметить, что наряду с внесением данных о новых хозяйствующих субъектах в течение всего года ведомство ведёт активную разъяснительную работу в рамках профилактических визитов, консультаций, письменных разъяснений, выступлений в средствах массовой информации и на различных семинарах.

Одним из крайних мероприятий стало участие в программе повышения квалификации специалистов сельскохозяйственной отрасли на базе института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет». Так, 29 октября 2024 года архитектура ФГИС «Сатурн» вновь стала объектом внимания в рамках изучения аграриями темы цифровой трансформации АПК.

Старший государственный инспектор Татьяна Ушкова напомнила, что своевременное и достоверное внесение сведений во ФГИС «Сатурн» предусмотрено Федеральным законом от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также осветила вопросы, связанные с предназначением федеральной государственной информационной системы, важностью её применения для обеспечения прослеживаемости в сельскохозяйственной деятельности организаций.

Выступление содержало сведения об особенностях и функциональных возможностях при работе в системе, разработанной Россельхознадзором, в том числе о принципах ее построения, методике учета пестицидов и агрохимикатов, типовых приемах работы пользователей и заполнения документов; о сроках предоставления информации в систему, а также регистрации поднадзорных объектов в компоненте «Цербер».

Кроме того, представитель ведомства сообщила, что самыми распространенными ошибками являются следующие:

— попытки хозяйствующих субъектов одним актом закрыть все обработки;

— указание всех культур и всех пестицидов без пометок о том, какой пестицид и где применялся;

— применение глифосата в качестве десиканта при обработке культур перед уборкой;

— нарушение дозировок применения.