Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Сирота из Кузбасса по решению суда утратил право пользования квартирой, предоставленной ему государством

В суде было подтверждено, что 28-летний кузбассовец в течение нескольких лет нарушал условия договора найма жилого помещения, предоставленного ему в 19-летнем возрасте из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Из материалов гражданского дела следует, что в 2016 году в рамках исполнения решения суда 19-летнему сироте из кузбасского города Мариинска была предоставлена квартира по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Договор был заключён на пятилетний срок с возможностью однократного продления этого срока либо перезаключения договора в виде социального найма жилья.

Однако с 2018 года наниматель перестал оплачивать коммунальные платежи, в связи с чем образовалась задолженность. Не шёл он на контакт с муниципалитетом и для возможности продления срока договора. Ещё в 2021 году должностные лица муниципального органа, контролирующего соблюдение условий договора, не смогли попасть в квартиру для осмотра жилого помещения, так как двери им никто не открыл. Со слов соседа стало известно, что наниматель в квартире не проживает.

В тот же год Комитет по управлению муниципальным имуществом местной администрации обращался в суд с требованием признать нанимателя утратившим право пользования жильём. Но тогда в результате судебного разбирательства доказательств для удовлетворения требований оказалось недостаточно, в результате чего в иске было отказано.

На протяжении дальнейших четырёх лет ситуация не изменилась. Мариинец продолжал игнорировать приглашения в администрацию, а коммунальные платежи и плата за наём помещения не вносились (за прошедшее время общая сумма задолженности составила около 230 тысяч рублей).

В результате Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа в сентябре 2025 года снова обратился в суд с требованиями признать нанимателя квартиры утратившим право пользования жилым помещением.

На этот раз доказательств фактического отказа сироты от своих прав, а также от исполнения обязательств по договору в отношении жилого помещения оказалось достаточно: суд удовлетворил заявленные муниципалитетом требования, расторгнув договор найма специализированного жилого помещения.

Вступившее в законную силу решение суда является основанием для снятия недобросовестного жителя Мариинска с регистрационного учёта.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
02/12/2025
Общество
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus