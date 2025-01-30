Скрытый патруль на шоссе Ильинском в Новокузнецке продолжает свою работу

С начала года за нарушение правил обгона на шоссе Ильинском сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка привлекли к ответственности больше 20 водителей.

Скрытый патруль на шоссе Ильинском продолжает свою работу. На участке автодороги, который находится в ведении Госавтоинспекции города Новокузнецка, ежедневно работает экипаж скрытого контроля, который фиксирует выезд на полосу встречного движения в нарушении требований дорожного знака «Обгон запрещен». Далее информация передается экипажу ДПС, который несет службу тут же на автодороге. И далее – составление административных материалов за данное правонарушение, а именно – по части 4 статьи 12.15 за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Санкция данной статьи – административный штраф 7500 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. А в случае повторного выявления такого правонарушение – лишение прав на срок 1 год.

В приоритете такая работа проводится в утренние и вечерние часы, когда поток автомобилей большой, и важно не допустить ДТП. Ведь, как правило, такие автоаварии заканчиваются тяжелыми последствиями и для водителей, и для пассажиров.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области