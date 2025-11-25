СОБР «Мустаг» познакомил школьников со своей службой

В рамках военно-патриотической работы сотрудники СОБР «Мустаг» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели занятие для учащихся школы в посёлке Загорский Новокузнецкого муниципального округа. Ребятам представили современную экипировку спецподразделения, рассказали о службе и продемонстрировали базовые элементы рукопашного боя.

Школьникам представилась уникальная возможность примерить защитное снаряжение и экипировку – бронежилеты, шлемы, разгрузочные системы. Особое внимание спецназовцы уделили тому, как важно уметь работать в команде и сохранять самообладание в экстремальных ситуациях.

Самой впечатляющей частью программы стала демонстрация приёмов рукопашного боя. Офицеры показали базовые элементы задержания и освобождения от захвата.

«Мы всегда рады встречам с ребятами. Такие занятия помогают школьникам увидеть, чем на самом деле живёт спецподразделение, и понять, что наш путь – это прежде всего ответственность, выдержка и желание быть полезным стране. Если кто-то после таких встреч решит выбрать службу – значит, всё делаем правильно», - отметил сотрудник спецподразделения с позывным «Камрань».

Кроме этого, росгвардейцы рассказали старшеклассникам о возможностях поступления в вузы Росгвардии, где готовят специалистов оперативных, инженерных, юридических и командных направлений. Школьники узнали, какие требования предъявляются к кандидатам и как проходит обучение в образовательных учреждениях Росгвардии в Санкт-Петербурге, Перми, Саратове и Новосибирске.

Представители СОБР «Мустаг» дали исчерпывающие разъяснения старшеклассникам, касающиеся тонкостей профессиональной подготовки, физических и психологических нормативов, а также специфики выполнения оперативно-служебных задач в различных условиях. В завершение встречи офицеры пожелали школьникам успехов в учёбе.

Фото: Росгвардия