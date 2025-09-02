СОБР «Мустаг» взял шефство над классом Росгвардии в новокузнецкой школе

В школе №64 города Новокузнецка в рамках торжественной линейки, посвящённой Дню знаний, был открыт класс Росгвардии, участниками которого стали пятиклассники. Почётным шефом нового учебного направления выступил специальный отряд быстрого реагирования «Мустаг» Росгвардии.

Открытие класса стало возможным благодаря ранее подписанному соглашению о сотрудничестве между Управлением Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу и администрацией школы. Документ закрепил совместную работу по развитию военно-патриотического воспитания и формированию у школьников интереса к службе в Росгвардии.

Сотрудники СОБР будут активно участвовать в жизни ребят, проводить лекции, экскурсии и практические занятия, знакомить их с особенностями службы в подразделении и возможностями поступления в военные вузы, а также приобщать к спорту, дисциплине и служению Отечеству. Сотрудники спецподразделения будут сопровождать их до выпуска, помогая развиваться и определиться с будущей профессией.

В память о знаменательном событии сотрудники СОБР вместе с учащимися нового класса посадили на территории школы дерево, которое стало символом начала новой традиции.

Фото: Росгвардия