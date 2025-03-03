СОБР «Символ» отметил 32-ю годовщину тренировкой по противодействию беспилотникам

В Кузбассе на войсковом стрельбище в пригороде областного центра бойцы СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели тактико-специальные занятия, направленные на противодействие беспилотным летательным аппаратам. Подобная тренировка для кемеровского спецподразделения стало первой с применением настоящих FPV-дронов в качестве воздушных целей.

СОБР «Символ» был сформирован 28 февраля 1993 года в ответ на рост организованной преступности в регионе. За годы службы его бойцы провели сотни спецопераций, в том числе по задержанию опасных преступников, ликвидации вооружённых формирований и освобождению заложников. Сегодня перед спецназом Росгвардии стоят новые вызовы, связанные с применением беспилотных технологий в современных конфликтах.

В ходе тренировки бойцы СОБР отработали тактику применения разведывательных дронов в сочетании с огневым прикрытием автоматического гранатомёта АГС. Они также совершенствовали сброс гранат с квадрокоптеров, использование дронов-камикадзе и методы их нейтрализации. Особый акцент сделали на противодействии БПЛА с помощью гладкоствольных ружей, переданных жителями Кузбасса.

Так, по тактическому замыслу, группа условного противника столкнулась с бойцами СОБР, завязалась артиллерийская перестрелка и дуэль дронов. В ходе боевой задачи перед спецназовцами стояла цель выявить замаскированный наблюдательный пункт противника и нанести по нему удар с использованием дронов-камикадзе. В ответ вражеские силы пытались использовать FPV-дроны для атаки позиций спецназовцев, однако бойцы СОБРа отразили нападение, применяя как гладкоствольное оружие, так и средства радиоэлектронной борьбы.

«Современный бой невозможно представить без беспилотных летательных аппаратов. Они используются как для разведки, так и для нанесения ударов. Поэтому наша задача - научиться эффективно применять их в своей работе и, что самое главное, противодействовать вражеским дронам, защищая жизни наших бойцов», – отметил офицер спецподразделения с позывным «Лис».

Поздравляя сотрудников с 32-й годовщиной, начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель подчеркнул важность непрерывного совершенствования боевых навыков и отметил вклад СОБР в обеспечение безопасности региона. Он выразил уверенность, что, несмотря на новые вызовы, бойцы спецподразделения продолжат эффективно выполнять свои задачи, сохраняя традиции мужества, профессионализма и верности долгу.

Фото: Росгвардия