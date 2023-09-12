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Социальный фонд Кузбасса помог приюту для бездомных животных

В Международный день благотворительности члены Молодежного совета Отделения СФР по Кемеровской области-Кузбассу посетили приют для бездомных животных «Усатый-Полосатый».

Сейчас в приюте живут более 200 собак и 85 котов и кошек. Огромные усилия и затраты требуются для его поддержания в хорошем состоянии, поэтому на помощь коллективу приюта всегда приходят волонтеры и просто неравнодушные люди.

Молодежный совет регионального ОСФР решил не оставаться в стороне и тоже помочь приюту. Идею поддержали сотрудники Отделения фонда. Общими усилиями ими было закуплено и доставлено более 100 кг корма, пеленки, медикаменты и игрушки для животных.

«И всё-таки миром правит доброта! Особенно это ощущается, когда тебя встречают звонким лаем и «заводными» хвостиками, которые говорят о готовности поделиться своей радостью с гостями», — рассказала о своих впечатлениях член Молодежного совета Татьяна Кожемяко.

Молодежный совет решил и дальше поддерживать приют, регулярно навещая местных четвероногих с подарками.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
12/09/2023
Общество
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