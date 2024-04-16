Социальный фонд в Кузбассе оплатил более 98 тысяч больничных по уходу за детьми работающим жителям региона

В 2023 году Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу оплатило 98 679 листков временной нетрудоспособности по уходу за больными детьми работающим гражданам. На эти цели региональное Отделение направило более 783,3 млн рублей.

«Оформить больничный лист по уходу за ребенком может любой работающий член семьи (мама, папа, бабушка или другой родственник), который фактически будет ухаживать за ним. При необходимости листок нетрудоспособности может выдаваться попеременно каждому члену семьи в пределах установленных сроков. Минимальный размер пособия привязан к МРОТ. В 2024 году за пособие по временной нетрудоспособности, как при заболевании самого работника, так и по уходу за больным ребенком, выплата составит в пересчете на месяц не меньше 19 242 рублей. Максимальный лимит пособия – 4039,73 рубля в день», – отметила управляющий региональным отделением Людмила Бабичук.

Для расчета больничного листа по уходу за больными детьми установлен специальный порядок. Уход за малышом в возрасте до 8 лет оплачивается в размере 100% от среднего заработка, независимо от стажа и порядка лечения (на дому или в больнице). При лечении ребенка от 8 до 15 лет в амбулаторных условиях первые 10 дней болезни оплачиваются с учетом страхового стажа родителя (60% – страховой стаж менее 5 лет, 80% – страховой стаж от 5 до 8 лет, 100% – страховой стаж более 8 лет), а все последующие дни оплачиваются в размере 50% среднего заработка. Если лечение проводится в стационарных условиях, размер пособия по временной нетрудоспособности будет зависеть только от стажа работника.

Продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности зависит от возраста ребёнка и типа заболевания. Если ребенку меньше 7 лет, то родителю оплачиваются не более 60 календарных дней больничного в год. При заболевании ребенка в возрасте от 7 до 15 лет оплачиваются до 15 дней по каждому случаю лечения, но не более 45 дней в году. Если ребенок страдает заболеванием, которое входит в специальный перечень приказа Минздрава РФ, то оплачиваются 90 дней в году. Родителям ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 календарных дней в году.

Ответы на вопросы, касающиеся выплаты и назначения пособия по временной нетрудоспособности, можно получить по телефону контактного центра Отделения Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу 8 (800) 200-10-02.

Фото: ОСФР