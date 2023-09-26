Состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция «Человек и природа: взаимодействие на особо охраняемых природных территориях»

С 21 по 23 сентября 2023 года в гг. Новокузнецке и Таштаголе прошла V-я Всероссийская научно-практическая конференция «Человек и природа: взаимодействие на особо охраняемых природных территориях». Организаторами конференции выступили Кузбасский гуманитарно-педагогический институт ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ») и ФГБУ «Шорский национальный парк».

Цели и задачи Конференции направлены на обсуждение и решение актуальных вопросов взаимодействия человека и природы на особо охраняемых природных территориях: сохранение биологического разнообразия и историко-культурного наследия, осуществление мониторинга окружающей среды, развитие экологического туризма и экологического просвещения, поиск форм взаимодействия между специалистами ООПТ, вузов, НИИ, учреждений дополнительного образования с целью повышения уровня научных экологических знаний и экологической культуры населения.

В первый день работы конференции были заслушаны пленарные доклады. Директор ФГБУ «Шорский национальный парк» Надеждин В.Б. представил комплексную характеристику и перспективы развития Шорского национального парка имени С.Д. Тивякова. Директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса» Тимченко Е.С. рассказала о рекреационном потенциале ООПТ регионального значения. Экотропы курорта Шерегеш представил Стоянов А.М., директор АНО «Дирекция курорта Шерегеш». Опытом организации учебной географической практики студентов геоэкологов в Шорского национального парка имени С.Д. Тивякова поделился Рябов В.А., декан факультета физической культуры, естествознания и природопользования КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». Завершился первый рабочий день пешеходной экскурсией по г. Новокузнецку.

Во второй день работы Конференции участники выступали с научными докладами по секциям:

1. Биологическое разнообразие особо охраняемых природных территорий: оценка состояния и сохранение, изучение редких и особо ценных видов.

2. Ландшафтные комплексы особо охраняемых природных территорий.

3. Экологический мониторинг на особо охраняемых природных территориях.

4. Состояние и охрана историко-культурных комплексов и объектов.

5. Рекреационный потенциал особо охраняемых природных территорий, перспективы развития экологического туризма.

6. Экологическое образование и просвещение.

Активное участие в работе секций приняли представители научного сообщества заповедных территорий, преподаватели и студенты вузов Кузбасса, Хакасии, Томской области и Алтайского края. После плодотворной работы участников ждала увлекательная экскурсия «Новокузнецк – город садов и парков».

Традиционно, изюминкой Конференции является экскурсия на территорию Шорского национального парка в третий, завершающий день работы Конференции. Гости национального парка совершили путешествие на моторных лодках в сопровождение государственных инспекторов, прогулялись по экологической тропе «Черневая тайга», посетили кордон «Карчит». Завораживающие пейзажи Горной Шории никого не оставили равнодушными и навсегда останутся в памяти участников Конференции. Это и долина реки Мрассу, и живописные скалы Известковые и Карчитский замок, останец Верблюд, панорама, открывающаяся со смотровой площадки «Карчитская». Даже непродолжительное путешествие в заповедную природу лучше всего подтверждает ее ценность, необходимость сохранения и научного изучения.

Фото: пресс-служба ФГБУ «Шорский национальный парк»