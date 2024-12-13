Состоялся Кубок Анжеро-Судженского городского округа по пауэрлифтингу (троеборью классическому)

Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Анны Александровны Ракитской. Все ребята выступили достойно и заняли призовые места.

Юлия Павлова вышла на первое место в весовой категории 47 кг с результатом 212 кг и стала обладательницей Кубка в абсолютном зачете.

Степан Ануфриев на первом месте в весовой категории 59 кг с результатом 335 кг. Александр Кутерин занял первое место в весовой категории до 74 кг с результатом 480 кг и стал обладателем Кубка в абсолютном зачете.

Виктория Курмакаева на втором месте в весовой категории до 63 кг с результатом 212 кг. Дмитрий Дячек занял второе место в весовой категории до 66 кг с результатом 372,5 кг. Никита Смирнов вышел на второе место в весовой категории до 74 кг с результатом 425 кг. Алексей Васюхно на третьем месте в весовой категории 74 кг с результатом 390 кг.

Фото: Тяжинская ДЮСШ