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Состоялся открытый кубок главы Тяжинского муниципального округа по мини-футболу

В связи со сложными погодными условиями и нестабильной эпидемиологической обстановкой, не все команды смогли принять участие в соревнованиях среди юношей 2011-2012 года рождения.
В спортивном комплексе «Юность» собрались команды из города Ачинска, Боготольского района Красноярского края и поселка Тяжинский Кемеровской области – Кузбасса.
Борьба была захватывающей. В одной из встреч определить победителя удалось лишь в результате серии пенальти. Первое место заняла команда «Юность 1» (Тяжинский округ). На втором месте команда «Атлетик» (город Ачинск) и третье место досталось команде «Авангард юниор» (Боготольский район).
Лучшим игроком был признан Артем Кольке из команды «Юность 1» (Тяжинский округ). Лучший вратарь – Руслан Зибарев (команда «Атлетик», город Ачинск). Лучший защитник – Роман Сонич (команда «Авангард юниор», Боготольский район).
Команды, ставшие победителями и призерами соревнований, награждены Почетными грамотами главы Тяжинского муниципального округа с вручением денежной премии, памятного кубка, статуэтки и медали.

Фото: Тяжинская ДЮСШ

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/11/2024
Спорт
Тяжин
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