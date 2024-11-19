Состоялся открытый кубок главы Тяжинского муниципального округа по мини-футболу

В связи со сложными погодными условиями и нестабильной эпидемиологической обстановкой, не все команды смогли принять участие в соревнованиях среди юношей 2011-2012 года рождения.

В спортивном комплексе «Юность» собрались команды из города Ачинска, Боготольского района Красноярского края и поселка Тяжинский Кемеровской области – Кузбасса.

Борьба была захватывающей. В одной из встреч определить победителя удалось лишь в результате серии пенальти. Первое место заняла команда «Юность 1» (Тяжинский округ). На втором месте команда «Атлетик» (город Ачинск) и третье место досталось команде «Авангард юниор» (Боготольский район).

Лучшим игроком был признан Артем Кольке из команды «Юность 1» (Тяжинский округ). Лучший вратарь – Руслан Зибарев (команда «Атлетик», город Ачинск). Лучший защитник – Роман Сонич (команда «Авангард юниор», Боготольский район).

Команды, ставшие победителями и призерами соревнований, награждены Почетными грамотами главы Тяжинского муниципального округа с вручением денежной премии, памятного кубка, статуэтки и медали.

Фото: Тяжинская ДЮСШ