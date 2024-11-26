Сотрудница Росгвардии из Кузбасса выступила спикером на международном форуме по военной травматологии

Представитель Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, кандидат медицинских наук, майор Ирина Глумова приняла участие в работе III международного научно-практического форума «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений», прошедшего накануне в Москве. Она выступила с докладом на тему о комплексной реабилитации при последствиях боевых травм у сотрудников спецподразделений.

В своем выступлении майор Глумова подчеркнула значимость комплексного подхода к восстановлению бойцов, пострадавших в ходе выполнения служебных обязанностей. Она акцентировала внимание на современных методах реабилитации, которые включают медико-психологическую, социальную и патриотическую поддержку. Уникальный опыт, накопленный в подразделениях Росгвардии, позволяет эффективно сокращать последствия травм и сохранять боеготовность сотрудников.

Международный форум собрал более 7 000 участников из разных стран, предоставив уникальную платформу для обсуждения ключевых вопросов военной и гражданской медицины. Подобные события играют важную роль в дальнейшем совершенствовании системы помощи и реабилитации сотрудников и военнослужащих спецподразделений Росгвардии.

Фото: Росгвардия